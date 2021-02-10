Покажи миру свои лучшие снимки, снятые на Xiaomi и получи приз

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Поделись своими лучшими снимками и, возможно, $5000 твои

В Сети давно ведутся споры, можно ли при помощи смартфонов создавать фотошедевры. Победители всевозможных конкурсов уже не раз доказывали, что это возможно. Xiaomi Imagery Awards 2021 - это один из ежегодных международных фотоконкурсов Xiaomi. Если вы интересуетесь мобильной фотографией и у вас устройство этой компании, то у вас есть шанс стать победителем этого конкурса и получить награду за свой талант.

Тема конкурса «Счастливые моменты» и прием работ продлится до 30 ноября. Чтобы принять в нем участие, необходимо посетить страницу мероприятия и загрузить фото или видео, относящиеся к теме конкурса и созданные на смартфоны Xiaomi или Redmi. Всего можно отослать до 20 фотографий и до 5 видео. Размер снимков должен быть от 300 КБ до 30 МБ, а также содержать информацию EXIF. Видео должно быть в формате MP4 продолжительностью не более 1 минуты и размер не должен превышать 500 МБ.

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Работы будут оцениваться группой известных фотографов со всего мира, в том числе создателем Mango Street и известным пейзажным фотографом Максом Ривом. Победитель получит приз в сумме $5000, а также будут определены 10 лучших фоточек, авторы которых получат бесплатно XiaoMi 11T и Xiaomi 11T Pro в комплекте с различными аксессуарами. Будет и приз зрительских симпатий, где победителя будут определять сами зрители.

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Источник: xiaomi