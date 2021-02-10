Redmi K60 Ultra разорвал рынок: Xiaomi установила собственный рекорд продаж

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Новинка разорвала рынок

Позавчера представили новый Redmi K60 Ultra, а уже сегодня приходят первые новости по поводу успеха в их продажах: они перебили собственный рекорд продаж. Президент Xiaomi, Лу Вейбинг, похвастался в соцсети Weibo о фантастическом количестве проданных смартфонов – более 220 000 в течение каких-то первых 5 минут продаж! Это означает, что было продано почти 733 устройства каждую секунду или 44 000 единиц в минуту. K60 Ultra начинается с версии 12 ГБ + 256 ГБ по цене 2599 юаней ($356), что является очень выгодным предложением, учитывая все технические характеристики и первое появление влагозащиты IP68 в смартфоне Redmi. Судя по всему, с акцентом не прогадали.

Чуть-чуть напомним характеристики этого красавца: Redmi K60 Ultra поставляется с процессором Dimensity 9200+. Смартфон имеет тройную камеру с основным 54 Мп сенсором Sony IMX800, 8 Мп ультрашироким датчиком и 2 Мп макрозатычкой.

Также смартфон обладает АКБ емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Передняя панель устройства имеет 6,67-дюймовый OLED дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.





Мы знаем, что этот смартфон планируется выйти на глобальный рынок под названием Xiaomi 13t Pro, однако вчера стало известно, что он будет даже лучше, чем китайская версия .





Источник: gizmochina