Redmi K70 продались в количестве более 600 000 за 5 минут

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Продажи в 2 раза превышают успехи ﻿﻿Redmi K60﻿

Redmi недавно представила серию смартфонов Redmi K70, состоящую из моделей Redmi K70e, K70 и K70 Pro. Сегодня бренд совершил первые в стране продажи серии K70. Вскоре после того, как он стал доступен для покупки, компания заявила, что продала более 600 000 единиц в течение пяти минут.



Redmi K70e, первый телефон на базе Dimensity 8300 Ultra, имеет стартовую цену 1999 юаней ($282) за вариант 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем. Остальные две конфигурации, 12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ, стоят 2199 юаней ($310) и 2599 юаней ($366) соответственно. Предварительно известно, что K70e дебютирует на мировом рынке в качестве смартфона POCO X6 Pro 5G.



Redmi K70 имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2. Он доступен в вариантах, 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти. Цена составляет 2499 юаней ($352), 2699 юаней ($381), 2999 юаней ($423) и 3399 юаней ($465).



Redmi K70 Pro получил новый Snapdragon 8 Gen 3 и стартовую цену 3299 юаней ($465) за версию 12 ГБ/256 ГБ. Он также доступен в трех других вариантах: 16 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ. Они стоят 3599 юаней ($508), 3899 юаней ($550) и 4399 юаней ($620). Ожидается, что на мировом рынке модель Pro будет переименована в POCO F6 Pro 5G.

Источник: PlayfulDroid