Redmi K70e – первые сведения о характеристиках

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Первые характеристики ﻿﻿Redmi K70e﻿

Бренд Redmi близится к запуску флагманской серии Redmi K70. Сообщается, что линейка состоит из трех смартфонов: Redmi K70, Redmi K70 Pro и Redmi K70e. Предварительно известно, что серия дебютирует в ноябре на китайском рынке. Многие детали Redmi K70 и Redmi K70 Pro уже появились в Интернете, но не было никаких данных о Redmi K70e. Некоторые из ключевых спецификаций Redmi K70e обнародовал @ZionsAnvin в X Twitter.



Ожидается, что смартфон получит OLED-дисплей с разрешением 1,5 КБ. Он будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300, который, вероятно, будет выпущен в этом году. Смартфон получит аккумулятор на 5500 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 90 Вт.



Если говорить о других телефонах серии, согласно сообщениям, Redmi K70 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, а Redmi K70 Pro получает Snapdragon 8 Gen 3. Известно, что Redmi K70 поддерживает быструю зарядку 90 Вт, а модель Pro заряжается от 120 Вт.﻿

Источник: TheTechOutlook