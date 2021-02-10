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Redmi K70e – первые сведения о характеристиках

08.11.2023 145 0

Первые характеристики ﻿﻿Redmi K70e﻿

 

Бренд Redmi близится к запуску флагманской серии Redmi K70. Сообщается, что линейка состоит из трех смартфонов: Redmi K70, Redmi K70 Pro и Redmi K70e. Предварительно известно, что серия дебютирует в ноябре на китайском рынке. Многие детали Redmi K70 и Redmi K70 Pro уже появились в Интернете, но не было никаких данных о Redmi K70e. Некоторые из ключевых спецификаций Redmi K70e обнародовал @ZionsAnvin в X Twitter.

 

Redmi K70e


Ожидается, что смартфон получит OLED-дисплей с разрешением 1,5 КБ. Он будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300, который, вероятно, будет выпущен в этом году. Смартфон получит аккумулятор на 5500 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 90 Вт.

 

Redmi K70e


Если говорить о других телефонах серии, согласно сообщениям, Redmi K70 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, а Redmi K70 Pro получает Snapdragon 8 Gen 3. Известно, что Redmi K70 поддерживает быструю зарядку 90 Вт, а модель Pro заряжается от 120 Вт.﻿

 

Источник: TheTechOutlook

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 08.11.2023
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Redmi K70e – первые сведения о характеристиках