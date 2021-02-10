Redmi Note 10 Pro делает фоточки не хуже iPhone XS Max

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Redmi Note 10 Pro не ударил в грязь лицом камерой, но и выше головы не прыгнул

К такому выводу пришли эксперты DxOMark, которые протестировали камеру Redmi Note 10 Pro. По их мнению, этот смартфон можно назвать сбалансированным бюджетным камерофоном. Xiaomi Redmi Note 10 Pro не конкурент большинству флагманов с точки зрения качества изображения, но он является ценным предложением для мобильных фотографов с ограниченным бюджетом.

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Ему выставили средний балл 106 (111 баллов за фотовозможности и 95 баллов — качество видео) и это далеко от вершины рейтинга DxOMark — он занял 72 строчку. Но при этом он снимает лучше былых флагманов Oppo Find X2 Neo, Samsung Galaxy Z Flip и iPhone SE.

Среди сильных сторон камеры Redmi Note 10 Pro специалисты отметили точность эффекта боке в портретных снимках, высокий уровень детализации при достаточном внешнем освещении и точную экспозицию. Понравились экспертам хороший баланс белого и цвет кожи при съемке видео в помещении, а также хорошо контролируемый шум в видео.

К числу недостатков камеры Redmi Note 10 Pro отнесли ограниченный динамический диапазон при записи видео, сбои в работе автофокуса, низкую детализации при создании снимков с приближением, а также ореолы в кадрах в движении. Отметили они и часто проявляющийся зеленый оттенок на снимках, созданных на улице.

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Суммировав выводы DxOMark можно сказать о том, что Redmi Note 10 Pro выдает ровно такие кадры, которые стоит ожидать получить от смартфона его ценовой категории. Камера справляется с основной своей задачей. Она хороша для снимков и видео при хорошем внешнем освещении, а также создании фоточек с размытием. Но про качественные фото и видео в темное время суток, а также о зуммировании стоит забыть.

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Источник: dxomark