Xiaomi перезапустила хит продаж — анонс Redmi Note 8 (2021)

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Бюджетка Redmi Note 8 получила вторую жизнь

Неожиданно Xiaomi на своем сайте выложила все характеристики Redmi Note 8 (2021). Это обновленный вариант Redmi Note 8, который вышел в 2019 году и стал одним из самых успешных в истории компании. Тираж превысил 25 млн экземпляров и решено «паразитировать» на популярности модели.

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Обновленный вариант во многом повторяет оригинальный Redmi Note 8, который обновили по нескольким параметрам. Самый заметный — Snapdragon 665 уступил место Helio G85 с тактовой частотой 2,0 ГГц и видеоускорителем Mali-G52 MP2.

Как и предполагалось, слухи об установке дисплея с повышенной герцовкой оказались преувеличенными. Redmi Note 8 (2021) сохранили 6,3-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой (в комплекте идет адаптер на 22,5 Вт). Защищает экран стекло Gorilla Glass 5, предложили 13 Мп фронтальную камеру со светосилой f/2.0, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и слот для карт microSD до 256 Гб.

К числу улучшений в Redmi Note 8 (2021) стоит отнести обновление интерфейса Bluetooth до версии 5.2 и установку фирменной оболочки MIUI 12.5 на базе Android 11. Основная камера четверная: 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (ширик, f/2.2) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Оперативной памяти предложили 4 Гб LPDDR4x и постоянной 64/128 Гб eMMC 5.1, а также есть водотталкивающее покрытие.

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На данный момент цена на Redmi Note 8 (2021) не объявлена. Как только будет известен прайс, мы обновим статью.

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Источник: mi.com