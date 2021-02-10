Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max: так чем же они отличаются?

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Инсайдер уверяет, что Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max получат одинаковую аппаратную платформу, а все отличия сведутся к главному датчику основной камеры

В этом году март окажется месяцем, насыщенным на премьеры. И в числе главных — завтрашняя презентация серии Redmi Note 10. Новинок будет три и самой заряженной станет модель Redmi Note 10 Pro Max, информации о которой до недавнего времени было мало. Предполагалось, что в числе главных ее отличий от прочих моделей семейства будет аппаратная платформа и камера. Но, возможно, этот прогноз не сбудется в полной мере.

Сегодня достаточно известный и авторитетный сетевой информатор Ишан Агарвал выложил в сеть характеристики Redmi Note 10 Pro Max. Самое неожиданное ؅— наличие процессора Snapdragon 732G. Хотя ранее инсайдеры обещали нам чип Snapdragon 768G. Увы, этот прогноз может не сбыться, а установка прошлогоднего чипа может объясняться дефицитом мобильных процессоров, который вынуждает производителей ставить не самые свежие аппаратные платформы.

Указано, что Redmi Note 10 Pro Max удостоится 120-герцового AMOLED-дисплея диагональю 6,67 дюйма, селфи-камеры на 16-мегапикселей, аккумулятора емкостью 5020 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, стереодинамиков, защиты от брызг IP52 и ИК-порта. Основная камера с 4 датчиками 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Логичным выглядит вопрос, а чем же будет отличаться Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max? По данным информатора, различия могут быть в области камер. В частности, Redmi Note 10 Pro получит сенсор на 64 Мп. Но буквально вчера в сеть слили промо-ролик компании, который четко указывает на присутствие 108 Мп сенсора в качестве главного на тыльной стороне. Что ж, ждем завтрашнюю премьеру, чтобы в итоге понять какими все же отличиями он наградит свою новинки. И не забудьте, что у вас есть возможность увидеть презентацию вместе с нами.

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Источник: twitter