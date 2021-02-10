Промо-ролик Redmi Note 10 Pro внес ясность с главным датчиком камеры

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Redmi Note 10 Pro будет щеголять 120-Гц дисплеем, быстрой зарядкой на 33 Вт и камерой на 108 Мп

Уже несколько недель только и разговоров о предстоящем анонсе Redmi Note 10. Еще пару дней и поток слухов и утечек прекратится, компания расскажет все о трех дебютантах, включая стоимость. Оставшиеся же дни нам остается только наблюдать за потоком информации о новинках, среди которой оказался и промо-ролик компании, посвященный Redmi Note 10 Pro.

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Главный герой пользователь, который перевоплощается то в парашютиста, то в гонщика, то в диджея. И каждый раз он использует Redmi Note 10 Pro, обладающий 108 Мп камерой, дисплеем с частотой обновления 120 Гц, двойными стереодинамиками и быстрой 33-ваттной проводной зарядкой. Этот же ролик подтвердил наличие AMOLED‑дисплея в смартфоне. Ранее предполагалось, что эта модель получит главный датчик на 64 Мп, а теперь мы точно знаем, что «прошка» удостоится 108 Мп сенсора.

Ожидается, что Redmi Note 10 Pro будет построен на базе Snapdragon 732G и получит три модификации 6/64 Гб, 6/128 Гб и 8/128 Гб. Глобальная версия должна предложить модуль NFC, аккумулятор емкостью 5050 мАч, дисплей 6,53" и защиту от брызг IP52. Работать аппарат будет под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой от производителя MIUI 12. Ценник на Redmi Note 10 Pro должен стартовать с отметки $279.

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Источник: xiaomiui