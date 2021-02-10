Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Pad 5 и Realme 8i дешевле по случаю распродажи 11.11

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Китайцы и шопоголики по всему миру сходят с ума 11.11. Магазины устраивают крупные распродажи, а покупатели с удовольствием тратят деньги на нужные и на «авось пригодится» товары. Традиция пестрить скидками и акциями на распродаже 11.11 прочно вошла и в нашу жизнь. Если решил сэкономить на покупке Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Pad 5 и Realme 8i, то распродажа 11.11 отличное время отправится за покупкой на торговую площадку AliExpress.

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Redmi Note 10 Pro

Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" 120Гц AMOLED, 5020 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, камера 108 Мп, NFC, 6/64 Гб

Цена: RU $224/UA $219 - https://ali.ski/jcOND

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Xiaomi Pad 5 - планшетный ПК

Характеристики: Snapdragon 860, 11.0" 120Hz, аккум. 8720 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, 6/128 Гб

Цена: RU 24587,87 руб/UA $361,71 - https://ali.ski/Vx2kv

Промокод "RUE3200"RU/"30250DOUBLE"UA + купон магазина

Realme 8i

Характеристики: Helio G96, AMOLED 6,6" 120 Гц, камера 50 Мп, 5000 мАч, NFC, 4/128 Гб

Цена: UA $151,90/RU $154,39 - https://ali.ski/0vdvb

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