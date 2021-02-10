Redmi Note 10 все?

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Нехватка чипов заставила компанию приостановить производство Redmi Note 10: временно или навсегда?

В марте состоялась премьера Redmi Note 10, который на фоне прочих одноклассников выделяется, прежде всего, AMOLED-дисплеем. А еще смартфон получил емкую батарейку и чип Snapdragon 678. Не прошло и полугода с момента анонса модели, и компания останавливает ее производство.

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Мера эта вынужденная и в качестве главной причины называют дефицит процессора Snapdragon 678. Компания уже прекратила продажу Redmi Note 10 в Индонезии и ожидается, что вскоре и на других рынках аппарат исчезнет из продажи. Сама Xiaomi никак не комментирует эту ситуацию и нам остается дождаться официального заявления о судьбе Redmi Note 10, носит ли остановка выпуска смартфона временный характер или компания вовсе прекращает его производство.

Напомним, что помимо 11-нанометрового чипа от Qualcomm, Redmi Note 10 предлагает 64/128 Гб постоянной памяти, 4/6 Гб оперативки, AMOLED-экран разрешением FullHD+ и диагональю 6,43 дюйма, батарейку емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и четверную тыльную камеру 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: phonearena