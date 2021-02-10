Xiaomi приглашает на глобальный ивент. Анонс Xiaomi Mi 11T и Xiaomi Mi Pad 5?

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Компания определилась с датой презентации Xiaomi Mi 11T и Xiaomi Mi Pad 5 за пределами Китая

Сегодня Xiaomi объявила, что в сентябре проведет очередную свою презентацию. Это будет глобальный ивент, и он пройдет 15 сентября. Какими продуктами намерены удивлять аудиторию на мировом рынке, компания не стала говорить. Но с большой долей вероятности производитель назвал дату глобального релиза серии смартфонов Xiaomi Mi 11T и планшета Xiaomi Mi Pad 5.

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Напомним, что ранее инсайдеры называли в качестве даты возможной презентации новой линейки планшетов и Xiaomi Mi 11T — 23 сентября. Похоже, что они ошиблись и компания избрала другой день для релиза новинок на глобальном рынке.

По слухам, за пределами Китая будет представлен Xiaomi Mi Pad 5, который построен на базе Snapdragon 860, обладает 11-дюймовым IPS-экраном разрешением 2560х1600 пикселей, 6 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. В активе устройства фронталка на 8 Мп, основная камера разрешением 13 Мп и квартет динамиков с поддержкой Dolby Atmos.

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В рамках семейства Xiaomi Mi 11T должны представить базовую версию с аналогичным наименованием и Xiaomi Mi 11T Pro. Новинки предложат OLED-экраны с частотой обновления 120 Гц. «Прошка» должна базироваться на Snapdragon 888/888+, а базовая модель может получить Dimensity 1200. Работать новинки будут под управлением Android 11 с оболочкой MIUI 12.5 и емкость аккумулятора обещают 5000 мАч.

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Источник: gizmochina