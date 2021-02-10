Redmi Note 10 Ultra заявка на хит, двуличная Apple и ожидания от Google Pixel 6

409

За прошедшие дни новостей накопилось немало. Но мы расскажем только о самых интересных, которые заслуживают вашего внимания. Долго тянуть не станем и приступим к нашему дайджесту новостей.

Курс биткоина ушел в крутое пике. Руку приложили власти Китая, которые запретили финансовым институтам и компаниям оказывать услуги с обменом криптовалют. А также свою лепту внес Илон Маск, заявивший, что Tesla прекращает принимать биткоин при покупке электрокаров.

Samsung Galaxy S20 FE стал одним из успешны смартфонов прошлого года и компания планирует повторить успех с преемником — Galaxy S21 FE. Смартфон получит флагманский чип Snapdragon 888, минимум 6 Гб оперативки и актуальную версию зеленого робота. А еще компания создала интерфейс, специально заточенный на работу на складных и растягивающихся устройствах.

Huawei живи. И компания продолжает сражаться за жизнь и думает на перспективу. Она создает 3-нм чип Kirin 9010, но при самых благоприятных условиях его производство стартует не ранее 2022 года. Тем временем бывшая «дочка» Honor готовится к анонсу серии Honor 50, где базовая модель должна получить Snapdragon 778G и сервисы Google. Правда, с GSM-версией Android нет полной ясности, поэтому ждем премьеру, которая расставит все по своим местам.

Пожалуй, главной новостью прошлых дней стало расследование западных журналистов, которые пришли к выводу, что ради денег Apple «прогнется» под любую власть и не гнушается идти на уступки Китаю. За это она получает возможность работать на одном из крупнейших рынков в мире и лояльность со стороны Пекина. И продажи в Поднебесной также внесли свой вклад в то, что компания сумела забрать 42% дли всей выручки рынка смартфонов.

Тем временем Google готовится показать Pixel 6 и Pixel 6 Pro, где ставка на фирменный чип и продвинутые камеры. Xiaomi в шаге от премьеры серии Redmi Note 10 у себя на родине, «жемчужиной» которой станет Redmi Note 10 Ultra. Компания также готовится показать среднебюджетный Redmi с 50 Мп камерой и надеется повторить успех с Redmi Note 8. Эти и другие новости — на видео.