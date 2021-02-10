Redmi Note 10S: очередной сердебюджетный хит получил глобальную MIUI 14

10

Xiaomi не сбрасывает темп, второй смартфон за день получил долгожданную MIUI 14

Xiaomi Redmi Note 10S довольно популярен смартфон, который имеет неплохие характеристики и даже сейчас продается в официальном ритейле. На фоне схожих по цене смартфонов имеет относительно компактные габариты с 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, что меньше уже традиционных 6.67 дюймов у большинства аппаратов.

Redmi Note 10S был выпущен в 2021 году и из коробки поставлялся с MIUI 12.5 на базе Android 11 на борту. Сегодня он стал получать второе крупное обновление в своем жизненном цикле. Сегодня стало доступно для загрузки обновление ПО для глобального рынка под названием V14.0.2.0.TKLMIXM.

Оно основано на последней версии Android 13 и включает в себя все основные новшества MIUI 14, включая несколько измененный интерфейс, улучшенную безопасность и конфиденциальность. OTA обновления будут выборочно волнами рассылаться пользователям, а для нетерпеливых я оставлю ссылку на Recovery версию прошивки, которая устанавливается через сервисное меню.

Загрузить ее можно по этой ссылке с проверенного сайта. Приятного пользования и пишите отзывы о своих впечатлениях от новой прошивки.

Читать также: MIUI 14 доступна для загрузки на POCO F2 Pro

Источник: xiaomiui