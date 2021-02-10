Redmi Note 11 Pro+ выходит на глобальный рынок: дата и характеристики

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Смартфон могут предлагать по высокой цене

В дополнение к Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G, которые можно приобрести на глобальном рынке, компания готовится вывести Redmi Note 11 Pro+. Сегодня она объявила о том, что устроит 29 марта презентацию модели серии Redmi Note 11.

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Компания предлагает увидеть самый мощный Redmi Note. Это указывает на то, что нас ждет премьера Redmi Note 11 Pro+ на глобальном рынке. Инсайдеры уже успели слить в сеть фото новинки, на лицевую панель которой нанесена транспортировочная пленка, где нанесены ключевые характеристики смартфона.

Это позволило узнать, что в основе Redmi Note 11 Pro+ лежит чипсет Dimensity 920. Его оснастили 120-герцовым AMOLED-дисплеем, стереодинамиками с настройкой от JBL и тройной тыльной камерой, где главный датчик на 108-мегапикселей, а дополняют его ультраширик и сенсор для макросъемки. Фишкой смартфона еще стала быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

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По информации одного из источников, ценник на Redmi Note 11 Pro+ может составить 399 евро в Европе. Другие информаторы называют другой порядок цифр, и они отнюдь не вселяет оптимизм: с 128 Гб ПЗУ — 449 евро и с 256 Гб — 499 евро.

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Источники: xiaomiadictos, notebookcheck