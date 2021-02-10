Сразу три смартфона Xiaomi получат Snapdragon 8 Gen 1 Plus

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И не только флагманы

Не секрет, что Qualcomm готовится выпустить платформу Snapdragon 8 Gen 1 Plus, которая станет улучшенной версией Gen 1. Главное отличие — применение 4-нанометровой технологии TSMC вместо 4-нм техпроцесса от Samsung. Ожидается, что это даст прирост энергоэффективности и позволит снять проблему с перегревом. Так это или нет, сможем судить не ранее мая. Последний весенний месяц называют одним из возможных месяцев выхода Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Тем временем по сети разгоняют слухи о том, какие смартфоны стали в очередь за новым процессором. Поговаривают, что Motorola может первой выпустить аппарат с Snapdragon 8 Gen 1 Plus, а Xiaomi так и вовсе готовится вывести на рынок три модели с новым чипсетом. В пользу выхода трио новинок высказался известный сетевой информатор Digital Chat Station. Интересно даже не то, что таких устройств будет три, а то, что по мнению информатора, это будут устройства «как среднего, так и высокого класса».

Если говорить о флагманах, то тут претендентами можно назвать Xiaomi Mix 5, Xiaomi Mix 5 Pro или Xiaomi 12 Ultra. Не будем сбрасывать со счетов и Xiaomi Mix Fold 2. А вот под аппаратом «среднего класса» может подразумеваться какое-то из устройств под брендом Redmi. Например, Redmi K50 Pro+. Но это только догадки, не более.

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Источник: gizmochina