Redmi Note 11 толпой, разочарование от Samsung и iPhone SE 3 заставит отказаться от Android

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С новыми силами в Новый год! Это очередной наш дайджест новостей, и мы надеемся, что информация из него будет для вас полезной, интересной и занятной. Давайте начнем наш первый в 2022 году выпуск. Поехали!

Начнем в того, что в начале января отгремела выставка CES 2022, которая вновь оказалась скучной по части новинок из мира смартфонов. Отметим разве что ностальгический Astro Slide 5G, который выполнен в форм-факторе горизонтального слайдера. Фишка новинки в том, что она не только способна работать на Android, но и под управлением основной массы современных дистрибутивов Linux.

А пока одна компания пытается возродить позабытый форм-фактор, некогда знаменитый бренд и производитель «кнопок» Blackberry прекратил поддержку своих устройств.

Для тех, кто подзабыл напомним, что в феврале нас ждет премьера флагманов Samsung Galaxy S22. О новинках известно многое, но интриги добавил тот факт, что в последний момент компания отказалась от анонса чипа Exynos 2200 с графикой AMD. Все идет к тому, что в этом году весь модельный Galaxy S22 будет построен на базе платформы Snapdragon 8 Gen 1.

Начало января оказалось богатым на новинки. Среди интересных отметим realme GT 2 и Realme GT 2 Pro, а также складной Honor Magic V. Неприятно удивил своим ценником дебютант Realme 9i, а также появились подробности о характеристиках Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+.

Apple же продолжает готовится к презентации iPhone 14, но за полгода до этого события покажет iPhone SE 3, который «удивит» тем, что внутрь изрядно устаревшего и утратившего актуальность корпуса уместят мощный чип, производительности которого будет с избытком. Также в планах компании выпустить смарт-очки.

На определенном этапе Xiaomi осознала, что готова штурмовать вершину рынка смартфонов и стать компанией номер один. А для этого ей нужны высокие продажи, где основным локомотивом станут модели серии Redmi Note. Так, на глобальный рынок может выйти сразу пять моделей линейки Redmi Note 11 и это, не считая нескольких устройств, которым сменят логотип на POCO.

Вероятно, в скором времени Xiaomi планирует выпустить семейство Redmi K50, а откроет череду анонсов игровой Redmi K50 Gaming Edition. Это должен быть смартфон с мощной системой охлаждения, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 и быстрой зарядкой на 120 Вт. Будет еще версия с Dimensity 9000 и базовая модель может получить Snapdragon 870 или его улучшенную версию. Смотрите видео и там вы узнаете больше об этих и других новостях.