Как усовершенствуют Xiaomi Mix Fold

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Сейчас никого не удивишь складным смартфоном. Устройства с таким форм-фактором уже прочно обосновались на рынке, пусть их когорта еще и невелика. Такие компании как Samsung, Huawei и Motorola успели отметиться выходом нескольких смартфонов с гибким дисплеем. У Xiaomi же пока один складной смартфон Mix Fold, представленный в марте прошлого года.

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В планах компании выпустить продолжение этой модели, которая должна быть более зрелой с точки зрения практичности, дизайна и начинки. Сетевой информатор Digital Chat Station подтвердил, что работы над Xiaomi Mix Fold 2 идут. Среди улучшений упоминается гибкий дисплей, который получит разрешение 2К и повышенную частоту обновления.

Изменится и соотношение сторон. Так, гибкая панель будет близка к квадратной по аналогии к той, которую предложили в Oppo Find N. Внешний экран предложит тонкие рамки и соотношение сторон приблизится к отметке 21:9.

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На данный момент это все, о чем поведал информатор. Можно предположить, что Xiaomi Mix Fold 2 может предложить платформу Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной, аккумулятор емкостью не менее 5000 мАч и быструю зарядку мощностью не менее 67 Вт.

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Источник: mydrivers