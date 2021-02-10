Характеристики камеры Xiaomi 12 Ultra: какие улучшения?

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Компания вновь сделает ставку на связку из трех моделей: основной + ширик + перископ

На фоне современников он не выглядел утонченным аристократом, своим дополнительным экраном и массивным блоком камер на тыльной стороне он словно бросал вызов всем конкурентам и индустрии в целом. Но он действительно хорош в деле создания фото и видео, что объяснило громоздкость конструкций. Мы говорим о Xiaomi Mi 11 Ultra.

Мнения информаторов разделились. Кто-то уверен, что в феврале или марте мы увидим его преемника — Xiaomi 12 Ultra. Другие уверяют, что в этом году титульная линейка флагманов компании лишится Ultra-версии, а звание лучшего камерофона компании отдадут Xiaomi Mix 5 Pro, который анонсируют вместе с Xiaomi Mix 5 в марте 2022 года.

Известный информатор Digital Chat Station не дает прямого ответа, ждать Xiaomi 12 Ultra или нет. Он лишь опубликовал характеристики камеры будущего флагмана компании и сопроводил их фото Xiaomi Mi 11 Ultra с логотипом Leica. По его данным, основная камера преемника вновь получит три датчика изображения. Их разрешение на фоне предшественника останется неизменным 50 Мп + 48 Мп (широкоугольный) + 48 Мп (перископический).

Но никто не говорит о том, что сами датчики останутся прежними. Так, например, здесь вполне могут предложить новый сенсор Sony IMX707, который установили в Xiaomi 12 Pro. Почти наверняка прокачают алгоритмы обработки фото и могут предложить прогресс по части оптического зума. Не забываем слухи о появлении оптики Leica.

С ориентиром на блуждающие слухи, можно говорить о том, что Xiaomi 12 Ultra будет обладателем чипа Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймового дисплея разрешением QuadHD+, ультразвукового экранного сканера отпечатков пальцев и быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

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Источник: weibo