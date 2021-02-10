Redmi Note 11T для продвинутых, iPhone 14 для отсталых и Xiaomi Mi Band 7 придет

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Вот и май наступил, который по праву считается одним из теплых, солнечных и зеленых месяцев весны. Это помогает немного отвлечься от серости и происходящего. Мы же решили познакомить вас с прошедшими событиями в мире технологий. Немного отошли от графика и знакомим с самыми интересными новостями прошедших дней.

Идея метавселенной, которую активно форсит Meta, не снискала еще особой популярности. Но это не мешает ученым и энтузиастам работать над проводниками в виртуальный мир. Одним удалось создать VR-шлем, который именуют «ноутбуком для лица» и он способен отслеживать эмоции. Другие предложили гарнитуру, позволяющую почувствовать вкус поцелуя.

Snapdragon 8 Gen 1 вышел чипом горячим и спорным. С выходом Snapdragon 8 Gen 1 Plus ситуация может измениться. Компания решит проблему с перегревом, сделает его энергоэффективным и еще прибавка в производительности на 10% ожидается.

Несмотря на то, что 4-нм техпроцесс Samsung далек от совершенства, компания уже готовится перейти на рельсы 3-нанометровой технологии и обещает начать серийный выпуск чипов в третьем квартале. А еще компания готовит к анонсу второй по счету датчик изображения разрешением 200 Мп. Еще первый никто не решился установить, но компания уверена, что много сенсоров с чрезмерным разрешением не бывает. Из действительно полезного и прорывного — анонс стандарта флеш-памяти UFS 4.0, который несет прирост производительности вдвое.

Тем временем OnePlus тестирует Nord третьего поколения и продолжает работу над OnePlus 10 Ultra с новым чипсетом от Qualcomm и камерой, где будет зум-перископ.

Apple же создает Watch 8 серии и Watch SE второго поколения. В первом случае обещают датчик измерения температуры тела, а бюджетному варианту смарт-часов прокачают производительность и датчики.

От Xiaomi новостей не много. Так, компания успела вляпаться в скандал с отмыванием денег в Индии. За что и поплатилась арестом средств на счетах. А еще очередной смартфон компании совершил акт самосожжения и вновь в Индии. Компания подтвердила выход серии Redmi Note 11T, запустила производство Xiaomi Mi Band 7 и стало известно о 6 смартфонах с Snapdragon 8 Gen 1 Plus. А под конец — рубрика «Какая-то дичь». Приятного просмотра!