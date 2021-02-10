Redmi Note 12 4G гадкий утенок нынешней линики Note

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Младший представитель линейки Note 12 расстроил старым процессором

Компания Xiaomi решила, что смартфонов много не бывает и анонсировала еще одного представителя линейки Note 12. Redmi Note 12 4G, на первый взгляд, выглядит неплохо. Здесь тебе и AMOLED экран на 120 Гц, батарея на 5000 мАч, а также сертифицированная защита от брызг и грязи. Но во всем этом есть две большие ложки дегтя.

Первая – это процессор Snapdragon 680 . Ну это просто издевательство над пользователями выпускать четвертый год подряд смартфон с одним и тем же уровнем мощности. В некоторых аспектах древний Helio G85 из Note 9 даже лучше, чем его современник. Большие ядра A73 и малые A53 - не смогут дать достойный опыт использования даже в обычном использовании, не говоря об играх или тяжелом софте. Что мешало поставить туда хотя бы Helio G99, который в полтора раза мощнее решительно не понятно.

Характеристики:

6,67" FHD+ 120 Гц Плоский дисплей Amoled

Разрешение 1080x2400 пикселей

Snapdragon 680 SoC

Фронтальная камера 13 Мп

Основная камера 50 МП+сверхшироугольная камера 8 МП+2 МП макрос

4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x

128 ГБ памяти UFS 2.2

Micro SD до 1 ТБ

Аккумулятор 5000mAh

Быстрая зарядка 33 Вт

MIUI 14

Android 13

Боковой сканер отпечатков пальцев

NFC

Wi-Fi 5 ГГц

Bluetooth 5.1

IP53 Устойчивость к брызгам и пыли

Размеры 165,66 x 75,96 x 7,85 мм.

вес 183,5 грамм

Цвета: черный и синий

И здесь мы переходим ко второй ложке дегтя. Анонсированная цена в 279 Евро. За эти деньги у нас в Стране можно приобрести в магазине POCO X5 Pro, а это гаджет совсем другого уровня. Поэтому, если честно, это мертворожденная модель для нашего рынка.

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Источник: EqualLeaks