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Redmi Note 12 4G гадкий утенок нынешней линики Note

03.03.2023 64 0

Младший представитель линейки Note 12 расстроил старым процессором

Компания Xiaomi решила, что смартфонов много не бывает и анонсировала еще одного представителя линейки Note 12. Redmi Note 12 4G, на первый взгляд, выглядит неплохо. Здесь тебе и AMOLED экран на 120 Гц, батарея на 5000 мАч, а также сертифицированная защита от брызг и грязи. Но во всем этом есть две большие ложки дегтя.

 

redmi_note_12_4G

 

Первая – это процессор Snapdragon 680 . Ну это просто издевательство над пользователями выпускать четвертый год подряд смартфон с одним и тем же уровнем мощности. В некоторых аспектах древний Helio G85 из Note 9 даже лучше, чем его современник. Большие ядра A73 и малые A53 - не смогут дать достойный опыт использования даже в обычном использовании, не говоря об играх или тяжелом софте. Что мешало поставить туда хотя бы Helio G99, который в полтора раза мощнее решительно не понятно.

 

Характеристики:

  • 6,67" FHD+ 120 Гц Плоский дисплей Amoled
  • Разрешение 1080x2400 пикселей
  • Snapdragon 680 SoC
  • Фронтальная камера 13 Мп
  • Основная камера 50 МП+сверхшироугольная камера 8 МП+2 МП макрос
  • 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x
  • 128 ГБ памяти UFS 2.2
  • Micro SD до 1 ТБ
  • Аккумулятор 5000mAh
  • Быстрая зарядка 33 Вт
  • MIUI 14
  • Android 13
  • Боковой сканер отпечатков пальцев
  • NFC
  • Wi-Fi 5 ГГц
  • Bluetooth 5.1
  • IP53 Устойчивость к брызгам и пыли
  • Размеры 165,66 x 75,96 x 7,85 мм.
  • вес 183,5 грамм
  • Цвета: черный и синий

 

И здесь мы переходим ко второй ложке дегтя. Анонсированная цена в 279 Евро. За эти деньги у нас в Стране можно приобрести в магазине POCO X5 Pro, а это гаджет совсем другого уровня. Поэтому, если честно, это мертворожденная модель для нашего рынка.

 

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Источник: EqualLeaks

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 03.03.2023

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Redmi Note 12 4G гадкий утенок нынешней линики Note