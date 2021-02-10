Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+: подробности, в достоверности которых сомневаться не приходится

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«Прошки» точно будут отличаться по емкости аккумулятора и скорости зарядки

Уже понятно, что Xiaomi будет частить с обновлением серии Redmi Note. Апгрейды не будут масштабными, но такими, чтобы оправдать частый выход новых версий устройств. В погоне за мировое лидерство, Xiaomi нужны высокие продажи, добиваться их хотят и за счет выпуска большого количества новинок. Следующее на очереди — семейство Redmi Note 12.

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Есть шанс, что представить новую линейку могут уже в мае-июне и она будет включать в себя минимум три модели: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+. Похоже, что последние два из названых устройства, уже отправили на сертификацию в одно из китайских регуляторных ведомств.

Это позволило узнать, что Redmi Note 12 Pro с модельным номером 22041216C будет заключен в корпус с габаритами 163,64х74,29х8,8 мм и внутри него установят аккумулятор емкостью 4980 мАч (типичное значение 5000 мАч). Диагональ экрана составит 6,6 дюйма.

Что касается Redmi Note 12 Pro+, которому присвоили индекс 22041216UC, то от «обычной прошки» он будет отличаться только батареей на 4300 мАч. Габариты и дисплей будут такими же. По всей видимости, урезанную емкость источника питания попытаются компенсировать более мощной быстрой зарядкой. Предположительно, ее мощность составит 120 Вт, но может компания замахнуться и на 150 Вт.

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Самое же интересное и интригующее — какие чипы получат новинки. Инсайдеры готовят нас к тому, что в семействе Redmi Note 12 господствовать станут чипы от MediaTek серии Dimensity 8000.

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Источник: mydrivers