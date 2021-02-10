Борьба с утечками от Xiaomi: от ответственности не уйдет никто

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Демонстрация того, что неприкасаемых нет

Многие любят сюрпризы. Но в последнее время, мы эти самые сюрпризы не получаем с анонсом очередного смартфона Xiaomi. Инсайдеры всех мастей умудряются испортить эффект неожиданности, который по идее, должен быть у зрителей во время презентации? Оказалось, что далеко не все сотрудники Xiaomi хотят трудиться над новым устройством в тайне и умеют хранить секреты.

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Выяснилось, что некоторые сотрудники сами постоянно передают секретную информацию сетевым информаторам и средствам массовой информации. Делают ли это они по собственной инициативе, в погоне за наживой или сенсаций, или все это делается с ведома самой Xiaomi, достоверно неизвестно. Со своей же стороны компания транслирует идею, что безопасность и сохранность секретов являются важнейшими моментами в корпоративной культуре.

Не так давно Xiaomi устроила «показательную порку». Генеральный директор филиала Xiaomi в Хэнани Ван Тэн был наказан за утечку второй степени. Что подразумевается под «второй степенью» и какие вообще существуют градации утечек, информации нет. За содеянное он получил предупреждение, лишился ежегодного бонуса и премии за личные достижения в сумме $776, а также потерял 10 оценочных баллов по итогам квартальных результатов работы.

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Предполагается, что топ-менеджера наказали за то, что в феврале он на своей странице в Weibo опубликовал пост, где раскрыл время выхода Redmi K50. Но это лишь предположение, конкретики в том, за какое деяние был наказан Ван Тэн, нет.

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Источник: xiaomiui