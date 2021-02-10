Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition: фанаты обжигают себе ноги кипятком

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Невероятный подарок для фанатов вселенной, порадующей и взрослых и детей.

Компания Xiaomi сегодня устроила презентацию, где показала спец версию Redmi Note 12 Turbo для фанатов Гарри Поттера.

По характеристикам Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition не отличается от оригинальной модели. Смартфон оборудован чипом Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплеем OLED, аккумулятором на 5000 мАч и 64-МП камерой с оптической стабилизацией. Более подробно вы можете ознакомиться с ним в нашей статье по презентации оригинальной модели .

Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition продается только в версии 12/256 ГБ. Стоимость смартфона составляет 350$, что всего на 30$ дороже обычной версии. Учитывая комплект и дизайн, это очень интересное предложение.

В комплекте с смартфоном идет кастомный чехол стилизованный под кожу, наклейки и лист в стиле вселенной, а также очень крутая коробка, которая выглядит очень аутентично.

Также они показали Redmi Buds 4 стилизованные под эту же тематику, которые станут отличным дополнением к смартфону за 60$.

Пишите в комментариях как вам дизайн и взяли бы вы такой или подарок?

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Источник: weibo