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Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition: фанаты обжигают себе ноги кипятком

28.03.2023 211 0

Невероятный подарок для фанатов вселенной, порадующей и взрослых и детей.

Компания Xiaomi сегодня устроила презентацию, где показала спец версию Redmi Note 12 Turbo для фанатов Гарри Поттера.

 

redmi_note_12_turbo_harry_potter_special_edition

 

По характеристикам Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition не отличается от оригинальной модели. Смартфон оборудован чипом Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплеем OLED, аккумулятором на 5000 мАч и 64-МП камерой с оптической стабилизацией. Более подробно вы можете ознакомиться с ним в нашей статье по презентации оригинальной модели .

 

redmi_note_12_turbo_harry_potter_special_edition

 

Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition продается только в версии 12/256 ГБ. Стоимость смартфона составляет 350$, что всего на 30$ дороже обычной версии. Учитывая комплект и дизайн, это очень интересное предложение.

 

В комплекте с смартфоном идет кастомный чехол стилизованный под кожу, наклейки и лист в стиле вселенной, а также очень крутая коробка, которая выглядит очень аутентично.

 

redmi_note_12_turbo_harry_potter_special_edition

 

Также они показали Redmi Buds 4 стилизованные под эту же тематику, которые станут отличным дополнением к смартфону за 60$.

 

redmi buds 4

 

Пишите в комментариях как вам дизайн и взяли бы вы такой или подарок?

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 28.03.2023

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Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition: фанаты обжигают себе ноги кипятком