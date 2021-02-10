Redmi Note 12 Turbo: невероятно тонкие рамки вокруг 12-битного дисплея.

16

Новые подробности предстоящего хита от Xiaomi

Промо материалы со смартфоном Redmi Note 12 Turbo сыпятся на нас как из рога изобилия. Новая порция открывает нам приятные особенности экрана новинки. Первым на что просят обратить внимание это тонкие рамки устройства, которые составят 1.42 мм по бокам, 1.95 мм сверху и 2.22 мм снизу.

Это очень крутые показатели и, конечно, Xiaomi не могли не сравнить свое творение со смартфоном от Apple последнего поколения - iPhone 14. Кто победил думаю ясно даже без фото, но для наглядности выложу его ниже.

Также Xiaomi похвастались что, несмотря на аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт, смартфон очень легкий (182г) и тонкий (7,9мм). И если тонкость это всегда неплохо, то легкость может означать использование пластика как снаружи, так и внутри не очень радующего смартфона.

И последний слайд показывает то, что экран смартфона поддерживает 12-битную цветовую палитру. Даже не все топовые аппараты на сегодняшний день поддерживают полноценную 10-битную палитру - это более 1 миллиарда цветов, а здесь еще больше.

В первую очередь есть сомнения о честности этих 12 бит, а во вторых не понятно зачем это вообще нужно, вряд ли на экране смартфона кто-то будет делать сложный проект в фотошопе, обрабатывая RAW файлы из топовых камер.

Читать также: Realme GT Neo 5 SE: промо видео и официальные рендеры

Источник: weibo