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  • Xiaomi Redmi Note 13 будут представлены в сентябре – смартфоны обнаружили в китайской базе данных

Xiaomi Redmi Note 13 будут представлены в сентябре – смартфоны обнаружили в китайской базе данных

25.08.2023 79 2

﻿Один Redmi Note 13﻿ выйдет в сентябре, другой –﻿ в конце года

 

На китайском сайте MIIT появилось два новых смартфона Xiaomi – предварительно известно, что они представляют серию Redmi Note 13. Ранее эти два телефона появились на официальной странице Министерства промышленности и информационных технологий Китая.


Телефоны с номерами моделей 23090RA98C и 2312DRA50C могут быть частью серии Redmi Note 13. Недавно модель 23090RA98C была найдена в базе данных IMEI GSMA.

 

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Подробный поиск по идентификаторам 23090RA98C и 2312DRA50C показал, что один из смартфонов будет представлен в сентябре, а другой – в конце 2023 года. 100% неизвестно, но ожидается, что это будет Redmi Note 13.


Канал Equal Leaks поделился характеристиками этих смартфонов, сертифицированных TENNA.

 

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Redmi Note 13 Pro (23090RA98C)


  • Восьмиядерный процессор 2,8 ГГц
  • Дисплей 6,67” OLED, 2712×1220, 1,07 млрд цветов
  • Селфи-камера 16 МП
  • Тройная задняя камера 200 МП, 8 МП, 2 МП
  • Батарея 4880 мА*год
  • Вес 203,96 г, толщина 9 мм.
  • Оперативная память 8/12/16/18 ГБ RAM
  • Накопитель 128/256/512/1024 ГБ


Redmi Note 13 (2312DRA50C)


  • Восьмиядерный процессор 2,4 ГГц
  • Дисплей 6,67” OLED, 2712×1220
  • Селфи-камера 16 МП
  • Тройная задняя камера 200 МП, 8 МП, 2 МП
  • Батарея 5020 мА*год
  • Вес 187 г, толщина 7,98 мм.
  • Оперативная память 6/8/12/16 ГБ
  • Накопитель 128/256/512/1024 ГБ

 

 

Источники: Xiaomiui﻿, Equal Leaks

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 25.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Andrii 0
Доки Redmi Note 13 не вийде інши ставлю на паузу, а там подивимося
25.08.2023 16:36
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Xiaomifan 0
Redmi Note завжди чекаю з нетерпінням
25.08.2023 16:33
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Xiaomi Redmi Note 13 будут представлены в сентябре – смартфоны обнаружили в китайской базе данных