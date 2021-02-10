Xiaomi Redmi Note 13 будут представлены в сентябре – смартфоны обнаружили в китайской базе данных

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﻿Один Redmi Note 13﻿ выйдет в сентябре, другой –﻿ в конце года

На китайском сайте MIIT появилось два новых смартфона Xiaomi – предварительно известно, что они представляют серию Redmi Note 13. Ранее эти два телефона появились на официальной странице Министерства промышленности и информационных технологий Китая.





Телефоны с номерами моделей 23090RA98C и 2312DRA50C могут быть частью серии Redmi Note 13. Недавно модель 23090RA98C была найдена в базе данных IMEI GSMA.









Подробный поиск по идентификаторам 23090RA98C и 2312DRA50C показал, что один из смартфонов будет представлен в сентябре, а другой – в конце 2023 года. 100% неизвестно, но ожидается, что это будет Redmi Note 13.





Канал Equal Leaks поделился характеристиками этих смартфонов, сертифицированных TENNA.









Redmi Note 13 Pro (23090RA98C)





Восьмиядерный процессор 2,8 ГГц

Дисплей 6,67” OLED, 2712×1220, 1,07 млрд цветов

Селфи-камера 16 МП

Тройная задняя камера 200 МП, 8 МП, 2 МП

Батарея 4880 мА*год

Вес 203,96 г, толщина 9 мм.

Оперативная память 8/12/16/18 ГБ RAM

Накопитель 128/256/512/1024 ГБ





Redmi Note 13 (2312DRA50C)





Восьмиядерный процессор 2,4 ГГц

Дисплей 6,67” OLED, 2712×1220

Селфи-камера 16 МП

Тройная задняя камера 200 МП, 8 МП, 2 МП

Батарея 5020 мА*год

Вес 187 г, толщина 7,98 мм.

Оперативная память 6/8/12/16 ГБ

Накопитель 128/256/512/1024 ГБ

Источники: Xiaomiui﻿, Equal Leaks