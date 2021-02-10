Xiaomi Redmi Note 13 будут представлены в сентябре – смартфоны обнаружили в китайской базе данных
25.08.2023 79 2
Один Redmi Note 13 выйдет в сентябре, другой – в конце года
На китайском сайте MIIT появилось два новых смартфона Xiaomi – предварительно известно, что они представляют серию Redmi Note 13. Ранее эти два телефона появились на официальной странице Министерства промышленности и информационных технологий Китая.
Телефоны с номерами моделей 23090RA98C и 2312DRA50C могут быть частью серии Redmi Note 13. Недавно модель 23090RA98C была найдена в базе данных IMEI GSMA.
Подробный поиск по идентификаторам 23090RA98C и 2312DRA50C показал, что один из смартфонов будет представлен в сентябре, а другой – в конце 2023 года. 100% неизвестно, но ожидается, что это будет Redmi Note 13.
Канал Equal Leaks поделился характеристиками этих смартфонов, сертифицированных TENNA.
Redmi Note 13 Pro (23090RA98C)
- Восьмиядерный процессор 2,8 ГГц
- Дисплей 6,67” OLED, 2712×1220, 1,07 млрд цветов
- Селфи-камера 16 МП
- Тройная задняя камера 200 МП, 8 МП, 2 МП
- Батарея 4880 мА*год
- Вес 203,96 г, толщина 9 мм.
- Оперативная память 8/12/16/18 ГБ RAM
- Накопитель 128/256/512/1024 ГБ
Redmi Note 13 (2312DRA50C)
- Восьмиядерный процессор 2,4 ГГц
- Дисплей 6,67” OLED, 2712×1220
- Селфи-камера 16 МП
- Тройная задняя камера 200 МП, 8 МП, 2 МП
- Батарея 5020 мА*год
- Вес 187 г, толщина 7,98 мм.
- Оперативная память 6/8/12/16 ГБ
- Накопитель 128/256/512/1024 ГБ
Источники: Xiaomiui, Equal Leaks
Дата публикации: 25.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
Andrii 0
Доки Redmi Note 13 не вийде інши ставлю на паузу, а там подивимося
25.08.2023 16:36
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Xiaomifan 0
Redmi Note завжди чекаю з нетерпінням
25.08.2023 16:33
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