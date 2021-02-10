Redmi Note 8 2021 - живое доказательство что Xiaomi нас кидает

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Redmi Note 8 2021 скоро получит MIUI 14 на Android 13

Сегодня для Redmi Note 8 2021 года вышел внутренний сборник MIUI 14 на основе Androd 13 для тестеров под названием V14.0.1.0.TCUMIXM. Общедоступную версию обещают выкатить в начале марта, и, конечно, для обладателей этого смартфона это очень хорошая новость, потому что довольно старый смартфон не оставили без обновлений.

Но как же неприятно себя чувствуют обладатели всех других смартфонов линейки Note 8, в частности те, кто в свое время купил легендарный Note 8 Pro . Или, например, флагманских смартфонов MI 9 линейки, чьи характеристики намного лучше героя сегодняшней новости, но они не получили даже MIUI 13. Если раньше, когда мощность процессоров росла очень стремительно – производители могли оправдать отказ от обновлений тем, что железо просто не способно качественно. работать с новой системой.

Mi 9T Pro

Теперь становится очевидным, что заработав на нас миллионы, они просто экономят средства в поддержку популярных, но по их словам устаревших моделей. Конечно одним из корней подобного отношения является политика компании по количеству моделей на рынке. Продуктовая линейка Xiaomi всегда состояла из очень многих смартфонов и влечет бремя сотен моделей это недешево, но если китайцы меняют свое позиционирование с просто "дешево и сердито" на полноценных конкурентов Apple и Samsung то и отношение к своим фанатам нужно соответствующее.

Возвращаясь к вопросу с Redmi Note 8 2021 это один из самых слабых смартфонов по железу который получит обновление до MIUI 14 да еще и на 13 Android. Очень интересно подарит ли та хваленая оптимизация в новой прошивке вторую жизнь этому смартфону и вообще как это ПО будет себя вести на таком железе. Пишите свои мысли по поводу такого броска от компании и того стабильно ли сейчас у вас работает эта модель если вы ее счастливый обладатель.

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Источник: xiaomiui