Xiaomi объявила о сроках выхода стабильной MIUI 12.5

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В Китае финальная сборка MIUI 12.5 выйдет до конца апреля и первыми ее получат флагманы

В один день с премьерой Xiaomi Mi 11 компания представила новую версию фирменной оболочки — MIUI 12.5. Со сцены хвастались тем, что в новой прошивке меньше предустановленных приложений, ядро оболочки переписали и теперь ей необходимо на 25% меньше энергии и на 20% меньше памяти, она стала еще плавнее, легче и шустрее, получила новые звуки природы и живые обои с Горой четырех сестер.

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В этот же день вышла бета-версия MIUI 12.5 для закрытого тестирования для 21 модели Xiaomi. Но при этом компания не сообщила о планах по срокам выхода стабильной сборки. И вот прошло пару дней, и она все же известила, что публичная бета-версия MIUI 12.5 появится до конца января 2021 года, а стабильные сборки начнут появляться в конце апреля. Первыми финальную версию прошивки получат флагманы Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra. Позже к ним присоединятся серии Xiaomi Mi 9, Redmi Note 9, Redmi Note 8 и другие модели.

Акцентируем внимание, что речь идет о китайской версии MIUI 12.5, а вот о глобальной не сказано ни слово. Вряд ли она появится в одно время с прошивкой для рынка Китая, она вполне может задержаться минимум на месяц.

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Источник: mydrivers