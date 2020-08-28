Redmi Note 8 упал с высоты в воду и выжил

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Удивительная история живучести Redmi Note 8

Возможно, вы слышали почти фантастические истории о iPhone, которые даже после падения с самолета продолжали работать. Чудеса выживаемости могут демонстрировать и смартфоны Xiaomi. Недавно не постановочный дроп-тест случился с Redmi 8 Note, которому пришлось пережить несколько секунд полета после чего его ждал холодный душ.

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Своей историей поделился один из владельцев этого смартфона. С его слов, Redmi Note 8 упал в бассейн, а процессу погружения предшествовало падение с восьмого этажа. Быстро спохватившись, владельцу удалось выловить «утопленника» и каково же было его удивление, когда он обнаружил, что смартфон остался в рабочем состоянии и сенсор реагировал на прикосновения. Правда сам дисплей разбился, и вода смогла проникнуть в камеру.

Воодушевленный произошедшим, обладатель спасенного Redmi Note 8 поделился историей с главой компании Лэй Цзюнем, отправив ему сообщение в социальной сети Weibo. Со своей стороны, топ-менеджер компании решил придать огласке эту историю и рассказал о чудесах живучести смартфона. Не забыв при этом акцентировать внимание на высоком качестве продукции Xiaomi и в надежде, что эта история убедит скептиков, что компания делает выносливую и добротную электронику.

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Безусловно, верить в эту историю или считать ее сказкой, каждый волен решать сам. Но вопросов она вызывает немало. Скептики почти наверняка скажут, что история притянута за уши и как-то сложно поверить, что бюджетник изготавливают из высококлассных материалов и заботятся о его герметичности, не заявляя о водонепроницаемости.



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Источник: mydrivers