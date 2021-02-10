Redmi Note 9S получил глобальную MIUI 14, поддержка от Xiaomi удивила

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Когда ты уже и не надеешься, а чудо все же случилось

Недавно мы писали о выходе обновления в MIUI 14 на хит продаж из недалекого прошлого Redmi Note 9 Pro . Но не будем забывать, что у этой модели был младший братик Redmi Note 9S. Разница между ними была небольшая: камера на 48 Мп вместо 64 Мп, скорость зарядки снизили с 30 Вт до 18 Вт и отсутствие NFC.

В результате таких отличий младшая модель продавалась существенно дешевле и тоже имела большой спрос в нашей стране. Поэтому, когда анонсировали обновление Redmi Note 9S к самой свежей фирменной оболочке MIUI 14, мы не могли об этом не сообщить.

Новая оболочка повышает скорость и плавность работы интерфейса, оптимизирует работу с памятью и занимает меньше места на смартфоне, это будет актуально для владельцев смартфонов версии 6/64 Гб. Также присутствуют приятные визуальные изменения в системе и просто всегда приятно получить что-то новенькое когда за это ничего не надо платить.

Прошивка MIUI 14 называется V14.0.3.0.SJWMIXM и базируется на Android 12. Конечно хотелось бы получить 13 робот, но не надо забывать что смартфоны 9 серии Note, по стандартным срокам поддержки, вообще не должны были получить последнюю версию фирменной оболочки, поэтому и на этом красно благодарим.

Как всегда на первом свете видит Recovery версия прошивки устанавливаемая из специального сервисного меню смартфона. Подробную инструкцию как это делать именно для вашей модели можно поискать на просторах интернета а скачать прошивку из проверенного источника можно по этой ссылке – нажмите здесь .

Устанавливайте свежую версию прошивки и делитесь своими впечатлениями в комментариях.

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Источник: mifirmware