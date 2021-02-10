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Redmi Note 9S получил глобальную MIUI 14, поддержка от Xiaomi удивила

31.03.2023 178 0

Когда ты уже и не надеешься, а чудо все же случилось

Недавно мы писали о выходе обновления в MIUI 14 на хит продаж из недалекого прошлого Redmi Note 9 Pro . Но не будем забывать, что у этой модели был младший братик Redmi Note 9S. Разница между ними была небольшая: камера на 48 Мп вместо 64 Мп, скорость зарядки снизили с 30 Вт до 18 Вт и отсутствие NFC.

 

Redmi Note 9S получил глобальную MIUI 14, поддержка от Xiaomi удивила – фото 1

 

В результате таких отличий младшая модель продавалась существенно дешевле и тоже имела большой спрос в нашей стране. Поэтому, когда анонсировали обновление Redmi Note 9S к самой свежей фирменной оболочке MIUI 14, мы не могли об этом не сообщить.

 

Новая оболочка повышает скорость и плавность работы интерфейса, оптимизирует работу с памятью и занимает меньше места на смартфоне, это будет актуально для владельцев смартфонов версии 6/64 Гб. Также присутствуют приятные визуальные изменения в системе и просто всегда приятно получить что-то новенькое когда за это ничего не надо платить.

 

Redmi Note 9S получил глобальную MIUI 14, поддержка от Xiaomi удивила – фото 2

 

Прошивка MIUI 14 называется V14.0.3.0.SJWMIXM и базируется на Android 12. Конечно хотелось бы получить 13 робот, но не надо забывать что смартфоны 9 серии Note, по стандартным срокам поддержки, вообще не должны были получить последнюю версию фирменной оболочки, поэтому и на этом красно благодарим.

 

Redmi Note 9S получил глобальную MIUI 14, поддержка от Xiaomi удивила – фото 3

 

Как всегда на первом свете видит Recovery версия прошивки устанавливаемая из специального сервисного меню смартфона. Подробную инструкцию как это делать именно для вашей модели можно поискать на просторах интернета а скачать прошивку из проверенного источника можно по этой ссылке – нажмите здесь .

 

Устанавливайте свежую версию прошивки и делитесь своими впечатлениями в комментариях.

 

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Источник: mifirmware

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 31.03.2023

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Redmi Note 9S получил глобальную MIUI 14, поддержка от Xiaomi удивила