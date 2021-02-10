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Redmi Pad 5G станет народным планшетом на Android?

01.05.2022 425 0

Но о нем ничего неизвестно

Ассортимент Android-планшетов не так широк как хотелось бы. Падение интереса к этому типу устройств привело к тому, что целый ряд производителей махнули рукой на этот сегмент. Но пандемия и карантинные ограничения подстегнули рост спроса на планшеты, и компании вернулись к их созданию. В числе возвращенцев Xiaomi, выпустившая в прошлом году серию Xiaomi Pad 5.

 

Redmi Pad 5G станет народным планшетом на Android? – фото 1

 

За материнской компанией теперь последует и «дочка». Появился повод говорить о том, что готовится к выходу Redmi Pad 5G. Упоминание этого устройства пользователи обнаружили в анкете, которая была опубликована отделом исследований MIUI на странице сообщества. При этом никаких подробностей о Redmi Pad 5G не приводится. Возможно, это контролируемый вброс или в дело вмешался пресловутый человеческий фактор, когда кто-то из сотрудников компании раньше времени рассекретил планшет.

 

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Стоит напомнить, что еще в 2020 году по сети пронесся слух, что готовится к выходу Redmi Pad 5G. Говоря о нем сетевые источники указывали на присутствие чипа Snapdragon 765G, экрана с частотой обновления 90 Гц и прошивки MIUI For Pad. Очевидно, что это был фейк. Сейчас же Redmi Pad 5G упомянут самой компанией.

 

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Источник: ithome

Redmi Pad 5G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.05.2022

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Redmi Pad 5G станет народным планшетом на Android?