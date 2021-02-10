Redmi Pad получил HyperOS (MIUI 15) на базе Android 14+ скачать

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Поздравляем владельцев

Компания Xiaomi выпустила новую версию прошивки HyperOS на основе Android 14 для своего планшета Redmi Pad. Загрузить обновление можно как через OTA, так и через Recovery. Размер файла – около 3.9 ГБ.

Redmi Pad был представлен осенью 2022 года. Он оснащен 10,61-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2000 x 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавность анимации и скроллинга интерфейса.

Планшет работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G99 и графическом чипе Mali-G57 MC2. Объем оперативной памяти составляет 3/4 ГБ, а встроенной – 64/128 ГБ. Основная камера имеет разрешение 8 Мп.

Обновление позволит получить новые фишки оболочки, такие как кастомизация экрана блокировки, улучшенная конфиденциальность и обновленная галерея.

Если официальное обновление еще не последовало, загрузить его можно по ссылке:

Регулярные обновления помогают поддерживать планшеты в актуальном состоянии – а учитывая позиционирование его как бюджетного – это можно сказать победа для всех владельцев устройства.