Redmi уже готова массово производить смартфоны с зарядкой 300 Вт, кто будет первым?

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Xiaomi готовы захватить пальму первенства в скоростной зарядке смартфонов

По данным популярного информатора Digital Chat Station, Xiaomi готова массово производить технологию сверхбыстрой зарядки мощностью 300 Вт, которая может полностью зарядить смартфон всего за пять минут.

Недавно компания продемонстрировала модифицированную версию Redmi Note 12 Pro+, которая имела на борту аккумулятор с поддержкой сверхбыстрой зарядки и в ближайшее время эта технология будет применена к моделям массового производства.

Модифицированная версия Redmi Note 12 Pro+ заряжает свою батарею емкостью 4100 мАч почти до 50% всего за две минуты, а полностью заряжается всего за пять минут с помощью технологии сверхбыстрой зарядки 300 Вт. Хотя если быть до конца честным, пиковая мощность составляет 290 Вт, а 300 – ватной ее прозвали маркетологи, чтобы выглядело более впечатляюще.

Технология сверхбыстрой зарядки Redmi 300W является результатом инновационного дизайна и новых материалов, от зарядного устройства до архитектуры зарядки смартфона и модифицированного аккумулятора. В зарядном устройстве используется интегрированный раствор GaN (нитрид галлия) четвертого поколения.

Кастомный чип заряда с коэффициентом превращения 98%. Сверхбыстрая зарядка Redmi 300W является прорывом в технологии быстрой зарядки, и эта технология также может быть использована и в других устройствах, таких как ноутбуки и электромобили.

Хотя, если честно, мне кажется что произошло наоборот, эту технологию как раз подсмотрели у инженеров разрабатывавших быструю зарядку для топовой версии электрокара Xiaomi.

Пока точно неизвестно, какая модель станет первой с такой мощностью зарядки, но с высокой вероятностью это будет отдельная версия смартфона будущей линейки K70. Это будет ответ на субфлагманские GT Neo 5. Есть вероятность, что это будет очередная модель бесконечной линейки Note 12, но по моему мнению такая зарядка просто не влезет в бюджет Note серии.

С нетерпением жду таких смартфонов, и не для того, чтобы придать себе именно его, а для того, чтобы наличие таких мощных зарядок сделало мейнстримом зарядки 100-120 Вт и они были уже в каждом аппарате.

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Источник: gizmochina