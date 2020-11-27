Redmi Watch с NFC и недельной автономностью

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Представлены смарт-часы Redmi Watch

Вчера в Китае прошла презентация нескольких новинок Xiaomi. Компания представила Redmi Note 9 4G и сразу два устройства с поддержкой сетей пятого поколения: Redmi Note 9 5G и Note 9 Pro 5G. Представила еще и смарт-часы Redmi Watch, отличающиеся демократичной ценой — $45. Носимый гаджет будет продаваться в Китае, а вот на глобальном рынке они могут быть известны как Xiaomi Mi Watch Lite.

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Это довольно простой и минималистичный гаджет весом 35 грамм, который по своим возможностям тянет на фитнес-гаджет. Он предлагает квадратный корпус, 1,4-дюймовый дисплей разрешением 320х320 пикселей с плотностью пикселей 323ppi. Обещано, что на одном заряде часы смогут проработать до 12 дней в спортивном режиме или 7 дней — в обычном.

Redmi Watch способны отслеживать физическую активность и распознают 7 тренировок, можно измерить пульс, сосчитать шаги, пройденное расстояние и потраченные калории, а также выполнят мониторинг фаз сна. Естественно, что часы умеют извещать о принятых сообщениях и звонках. С Redmi Watch можно отправляться в душ и в бассейн благодаря герметичному корпусу, который выдерживает давление 5 АТМ. У носимого гаджета имеется микрофон, модуль NFC, GPS-приемник и поддержка голосового помощника Xiao Ai.

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Источник: androidauthority﻿