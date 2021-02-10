Redroad V17 отвечает за качественную и комфортную уборку

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Обычная домохозяйка или техногик ты, уборка в жилище или в авто нужна каждому. А если на «балансе» дети и домашние питомцы — вопрос уборки выходит на первый план. Беспроводные пылесосы — быстрый и легкий способ навести порядок в доме или автомобиле. Один из них — Redroad V17. За ним не приходится тащить километры проводов, система сбора пыли и грязи, а также фильтрации делают уборку эффективной и сохраняют воздух чистым вокруг.

Redroad V17 дает владельцам больше и при меньших затратах. Одной из его фишек стала двойная моторизованная роликовая щетка 2-в-1, которая успешно справляется с мусором и грязью как на коврах, так и на твердой поверхности. Комбинация мягкой щетки и планки из щетины эффективно и легко справляются с уборкой различных загрязнений. Сама роликовая щетка предлагает две планки для чистки ковров и две планки для уборки обычных полов, а сам процесс соединениях возможен тремя различными способами.

Вы можете выбрать одну из 3 комбинаций щеток в зависимости от того, какой вид поверхности требует очистки. Например, для твердого пола, можно комбинировать две планки с жесткой щетиной, чтобы увеличить эффективность очистки вдвое.

Хорошая сила всасывания — ключевой и важный параметр любого пылесоса. Мощность же всасывания напрямую зависит от двигателя. В Redroad V17 мотор выдает 120 000 оборотов в минуту, создавая мощность всасывания 155 аВт и давление вакуума 26 500 Па. И это одни из самых высоких показателей среди вертикальных пылесосов соответствующего класса, которые гарантируют способности выполнить глубокую очистку различных типов поверхностей.

Redroad V17 удивляет и разнообразием аксессуаров в комплекте. Так, есть две щетки для уборки пола, щелевая насадка со светодиодной подсветкой для уборки в самых труднодоступных местах, широкая насадка и шланг для очистки мебели и автомобильных сидений, моторизованная щетка от клещей (удаляет до 99,99 пылевых клещей), щетка для удаления пыли с различных поверхностей, удлинительная трубка и прочие аксессуары.

Фильтры HEPA предлагают тонкую очистку, которая не уступает по эффективности прочим современным фильтрам. Эффективность их работы составляет 99,97%, и они способны улавливать частицы пыли размером до 0,1 микрона, включая клещей, споры плесени, пыльцу и перхоть.

Redroad V17 не оставляет шанса пыли и загрязнениям удержаться на обрабатываемой поверхности, а также позволяет не переживать за состояние здоровья тем, кто страдает аллергическими расстройствами. Богатая комплектация, мощный двигатель, сравнительно легкий корпус и эффективная уборка — стопроцентное попадание для тех, кто нуждается в хорошей и быстрой уборке.