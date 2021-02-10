Релиз iOS 16.5 от Apple: исправление ошибок и подарок для свирепых фанатов бренда

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Последняя версия iOS перед релизом 17 версии

Apple сегодня выпустила iOS 16.5, пятое большое обновление операционной системы iOS 16. Изменения в iOS 16.5 не так заметны, как у многих предыдущих обновлений, которые мы видели, но есть некоторые важные исправления ошибок и добавление функций.

Вкладка «Спорт» в Apple News

Apple добавила специальную вкладку «Спорт» в Apple News, обеспечивая любителям спорта быстрый доступ к историям, результатам, турнирной таблице и другой информации. Пользователи Apple News могут выбрать свои любимые команды и лиги для получения персональных новостей.

Нажатие карточек со спортивными результатами и расписаниями в Apple News теперь переходит непосредственно на страницы игр, наполненных дополнительной информацией об определенных играх.

Коллекция Обои для рабочего стола.

Чтобы согласовать с новым ремешком для Apple Watch Pride 2023 и циферблатом, Apple разработала экран блокировки Pride Celebration, который доступен в обновлении iOS 16.5. Тим Кук точно установит себе такой на своем смартфоне.

Устранение ошибок и безопасности

В обновлении iOS 16.5 есть ряд исправлений ошибок, в том числе исправления Spotlight, Screen Time и Podcasts.

Согласно документам поддержки безопасности Apple для iOS, обновления iOS 16.5 и iPadOS 16.5 устраняют длинный список уязвимостей, включая три недостатка безопасности, которые, как известно, активно использовались.

Такая формулировка намекает на то, что устройства Apple подвергались атакам часто и скорее всего успешно.

Хорошо, конечно, что их исправили, но это в очередной раз доказывает, что мифы о беспрецедентной безопасности яблочных устройств это действительно всего лишь мифы.

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Источник: macrumors