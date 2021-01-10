Рендер Xiaomi Mi 11 Pro: еще одна попытка показать каким будет флагман

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Бен Гескин выложил концепт Xiaomi Mi 11 Pro и в качестве главного датчика в основной камере сватает модуль на 50 Мп

Флагман Xiaomi Mi 11, который Xiaomi выпустила в конце прошлого года, на данный момент благодаря чипу Snapdragon 888 является самым производительным и энергоэффективным решением в своем классе. Сегодня этот смартфон обходит по вычислительной мощности конкурентов и даже с появлением прочих устройств с новым чипом Qualcomm он по-прежнему останется одним из самых производительных гаджетов на рынке.

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Несмотря на то, что к производительности Xiaomi Mi 11 претензий нет, основная камера могла бы быть получше. Работой над ошибками должен стать Xiaomi Mi 11 Pro, где прокачают, прежде всего, камеру. Известный сетевой информатор Бен Гескин выложил в сеть изображение того, как может выглядеть Xiaomi Mi 11 Pro, а также заявил о том, что в качестве главного модуля в основной камере будет выступать датчик разрешением 50-мегапикселей. Будет ли это сенсор от Sony или от Samsung не сообщается.

Что касается изображения Xiaomi Mi 11 Pro, то Бен Гескин заявляет, что создано оно на основе утечек и слухов о смартфоне. Ожидается, то новинка получит изогнутую OLED-матрицу с врезанной в нее фронтальной камерой, а на тыльной стороне демонстрируется прямоугольная площадка основной камеры с четырьмя датчиками изображения, один из которых перископический.

Предлагаем отнестись к этому изображению и информации со скепсисом. Напомним, что ранее в Telegram-канале Xiaomi & MIUI News была опубликована информация, что Xiaomi Mi 11 Pro в плане дизайна будет схож с Xiaomi Mi 11 и получит тройную тыльную камеру. Сведения о «прошке» противоречивые и не стоит спешить принимать на веру любые из них.

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Источник: twitter