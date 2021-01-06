Xiaomi Mi 11 Pro с телеобъективом и двойным стабом? Это возможно

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Xiaomi Mi 11 Pro будет внешне схож с Xiaomi Mi 11, получит тройную тыльную камеру с телевиком

Слухи о предполагаемом выходе Xiaomi Mi 11 Pro ходят уже давно. Считалось, что «прошка» дебютирует одновременно с Xiaomi Mi 11, но по каким-то причинам компания решила перенести ее релиз на более позднее время. Бесспорно, Xiaomi Mi 11 Pro является одним из самых ожидаемых смартфонов Xiaomi в нынешнем году. Многие чисто из спортивного интереса хотят посмотреть, что же такого могут выкатить китайцы, «до чего дошел прогресс».

Поэтому нет ничего удивительного, что тематические и не очень издания стараются сорвать хайп на новинке. Жаль только, что среди информации о Xiaomi Mi 11 Pro может быть немало фейков. Один из них — изображение якобы флагмана, которое появилось на нескольких ресурсах в сети.

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На нем изображен смартфон с прямоугольным блоком основной камеры, вмещающим в себя четыре датчика, один из которых перископический. Сообщество Xiaomi & MIUI News опубликовало опровержение, назвав рендер подделкой и заявила, что на самом деле Xiaomi Mi 11 Pro получит тройную тыльную камеру на манер Mi 11. Хорошая новость заключается в том, что помимо основного модуля с OIS и ширика, камера удостоится телеобъектива для 5-кратного зума, который также получит оптический стаб.

По информации источника, кодовое имя флагмана «Star», он будет построен на базе Snapdragon 888, предложит AMOLED‑дисплей с частотой обновления 144 Гц, модуль NFC (в Индии он будет недоступен) и поддержку двух симок.

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Если информация о том, что Xiaomi Mi 11 Pro получит тот же дизайн, что и базовая версия серии, и модуль тыльной камеры с тремя датчиками верна, то все ранее появлявшиеся в сети рендеры и изображения чехлов для флагмана являются фейками. Так это или нет, точно должны узнать после 12 февраля, когда состоится релиз смартфона.

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Источник: telegram