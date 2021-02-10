Рендеры Iphone 15 появились в сети: чем обделили младшего?

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Первые подробные рендеры рассказывают подробности о будущем смартфоне.

Недавно мы публиковали истоки рендеров Iphone 15 Pro , которыми поделились на ресурсе 9to5mac. На этом они не остановились и сегодня выложили рендеры уже обычного Iphone 15. Эти изображения подтвердили теорию о том, что в 15 серии Dynamic Island переедет и в младшие модели линейки. На ракурсе в профиль можно заметить, что есть довольно существенная разница в выступе блока камер, возможно в этом поколении фотовозможности "прошек" будут отличаться не только наличием телевизора, но и в основном сенсоре.

Также интересен тот факт, что младшая версия немного больше по размеру и пока неясно то ли она получит больше дисплей, то ли у версий просто будут более узкие рамки при той же диагонали. Младшую версию оставят с привычными физическими кнопками, но Type C разъем здесь тоже будет. Так что будем внимательно следить за новостями и делиться с вами самым интересным.

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Источник: 9to5mac