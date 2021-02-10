Рендеры нового Moto G 5G (2024) на изображениях и видео

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Продолжение серии Moto G

Источники сообщают, что Motorola работает над выпуском нескольких новых смартфонов серии Moto G. Сайт Mysmartprice предоставил изображения и некоторые данные о телефоне Moto G Power 5G (2024). Эксклюзивные высококачественные рендеры и 360-градусное видео представлены в сотрудничестве с популярным осведомителем OnLeaks.



Дизайн Moto G 5G (2024) кажется знакомым. Телефон похож на предшественника, с плоскими сторонами и небольшими изгибами на краях, чтобы сделать его удобным для удержания. У телефона будет такая же плоская панель дисплея с минимальными рамками с трех сторон и несколько большим подбородком.



Экран имеет вырез по центру передней камеры. OnLeaks подтвердил, что Moto G 5G (2024) будет иметь 6,5” дисплей, как и у модели этого года. Ожидается, что другие характеристики дисплея будут также идентичными.



Новый Moto G 5G (2024) выглядит более современно. Островок камеры на предыдущей модели был прямоугольным блоком с закругленными углами. Moto G 5G (2024) делает дизайн более плавным.



Moto G 5G (2024) получит кнопки питания и громкости на правом краю, в то время как на левом краю будет размещен лоток для SIM-карты. Снизу расположены 3,5-миллиметровый аудиоразъем, микрофон, порт USB Type-C и решетка динамика, в верхней части имеется отдельный микрофон. OnLeaks подтвердил размеры смартфона – 164,4 x 74,9 x 8,2 мм.