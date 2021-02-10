Рендеры Samsung Galaxy A55 засветились в сети – два нетипичных решения для компании в одном устройстве!

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НОВЫЙ СРЕДНЕОБЮДЖЕТНИК

В сеть попали рендеры и характеристики будущего смартфона Samsung Galaxy A55. Согласно утечке, новинка будет иметь классический дизайн Samsung, однако с двумя интересными фишками.

У Galaxy A55 будет 6,5-дюймовый FHD экран с частотой обновления 120 Гц и вырезом по центру под селфи-камеру. На задней панели разместят вертикальную тройку камер с выступающими объективами. Размеры составят 161.1 х 77.3 х 8.2 мм.

А вот что новое для Samung – боковые рамки устройства сделают абсолютно плоскими. Также на правой грани присутствует странное "выступление" вокруг кнопок регулировки громкости и питания – не припомню, где такое решение еще было.

Среди других характеристик Galaxy A55 можно ожидать процессор Exynos 1480, основная камера на 50 Мп, а также поддержка 25 Вт зарядки. Интересно, что предыдущая модель A54 получилась несколько компактнее по размерам.

Премьера и цена Galaxy A55 пока не известны. Однако, по всей видимости, смартфон появится к весне следующего года в сегменте устройств около 17 тысяч гривен, как это было в этом году.

Источник - mysmartprice