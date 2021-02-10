Рендеры Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra в мельчайших деталях: цветовые варианты, процессор, камеры

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Уже скоро...

Когда речь идет о смартфонах Galaxy следующего поколения, они являются объектом повышенного любопытства не только для фанатов, но и в целом для всех. Именно так сейчас происходит с S24, S24 Plus и S24 Ultra, ведь все три долгожданных флагмана Android изображены в мельчайших деталях и с потрясающей четкостью, а до их премьеры осталось всего несколько недель.

Сегодня Samsung Galaxy S24 появился на утечке рендеров, раскрывающих варианты цветов. Кроме того, появились пресс-рендеры модели S24 Ultra, которые дают нам четкое представление о топ-модели в линейке S24. Последние рендеры соответствуют утечке изображений, появившихся в начале этого месяца.

Согласно утечке спецификаций, Samsung Galaxy S24 будет иметь 6,2-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, тогда как S24 Plus будет оснащен 6,7-дюймовым экраном с разрешением QHD+. S24 Ultra будет иметь самый большой 6,8-дюймовый дисплей с разрешением QHD+. Все три телефона будут иметь панель Dynamic AMOLED 2x с пиковой яркостью 2600 нит, влагозащиту IP68.

Обычные версии S24 и S24 Plus будут представлены в четырех цветах: черный, желтый, фиолетовый и белый.

Стандартная плюс и ультра модели будут оснащены аккумуляторами емкостью 4 000, 4 900 и 5 000 мАч соответственно. Galaxy S24 и S24 Plus будут иметь корпус из бронированного алюминия 2.0, в то время как S24 Ultra будет оснащен титановым корпусом. Базовый S24 будет иметь 8 ГБ оперативной памяти в сочетании с накопителями на 128 ГБ и 256 ГБ. Как сообщается, S24 Plus и S24 Ultra будут поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и накопителями на 256 ГБ и 512 ГБ

Samsung Galaxy S24 и S24 Plus будут иметь 50-мегапиксельную основную камеру, а S24 Ultra – 200-мегапиксельный сенсор. Вся линейка будет поддерживать видеозапись в формате до 8K. Стандартная и плюс модели будет поддерживать 30-кратный пространственный зум и двойной режим телефото. С другой стороны, утечка упоминает, что ультра-версия будет иметь четырехкратное телефото с поддержкой 2x, 3x, 5x и 10x.

Серия Samsung Galaxy S24 будет оборудована процессором Snapdragon 8 Gen 3. Однако на некоторых рынках мы ожидаем, что он будет поставляться с чипсетом Exynos.

На утечках Samsung Galaxy S24 Ultra можно увидеть в четырех цветовых вариантах. Это черный, желтый, фиолетовый и серый цвета. Изображения также представляют сопутствующий стилус S-Pen черного (для черного и желтого вариантов) и сероватого (для фиолетового и серого вариантов) оттенков. Точные названия цветов будут объявлены на мероприятии, посвященном запуску. Желтый и фиолетовый цвета – это освежающая смена и это может побудить людей приобрести более новую версию и перейти с моделей Galaxt S22 и ниже или смартфонов других производителей.

Гнездо S-Pen немного выступает из гнезда телефона. Кроме того, боковая рамка на S24 Ultra, кажется, немного изогнута. Она не кажется абсолютно плоской, в отличие от S24 и S24 Plus. Передняя часть телефона имеет уменьшенные рамки, что приводит к самой узкой рамке со всех сторон смартфона. Как сообщается, Galaxy S24 Ultra будет оснащен титановой рамкой.

Ожидается, что кроме вышеупомянутых цветов Samsung также предложит Galaxy S24 Ultra в эксклюзивных цветовых вариантах, которые можно будет заказать онлайн. Кроме того, утечка плаката презентации Galaxy Unpacked также свидетельствует, что следующее поколение флагманов Galaxy может дебютировать 18 января.