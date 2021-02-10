Рендеры Sony Xperia 1 V от OnLeaks: изысканный и строгий стиль

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SONY XPERIA 1 V СНОВА В СВОЕМ ФИРМЕННОМ СТИЛЕ

Известный инсайдер @OnLeaks показал дизайн флагманского смартфона Sony - Xperia 1 V. Язык дизайна Sony неизменен годами, поэтому общий вид мало чем будет отличаться от предшественника . Это и экран 21:9 с диагональю 6,5" и узкими полосками сверху-снизу, и выделенная кнопка камеры, и датчик отпечатка пальца на торце. Разъем для наушников и вынимающийся без иглы SIM-лоток.

А вот и приятная новость, аппарат станет чуть меньше по размеру чем его предшественник: 161 х 69,3 х 8,5 мм против 165 х 71 х 8,2 мм, то есть боковые рамки станут на 1 мм уже, а отступы сверху-снизу сократятся на 2 мм. Толщина, правда, немного подрастет.

Как всегда, @OnLeaks не имеет никаких деталей о технической стороне смартфона, поскольку он оперирует только CAD-моделями. Но у нас есть другие источники из которых мы знаем немного больше.

Итак, устройству предрекают 6,5" AMOLED E6-панель 3840 х 1644 пикселей с изменяющейся частотой обновления 1-120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 2 , в тандеме с памятью LPDDR5X + UFS 4.0 (12/256 ГБ) , 16/512 для ряда азиатских стран) со слотом для microSD, аккумулятор на 5000 мАч, водозащищенный по IP68 корпусу и Android 13 .

Отдельно поговорим о камерах. Четыре модуля по 12 Мп, три сзади, один спереди. Основным будет 1/1,28" сенсор со сменной светосилой f/1.7-4.0 и эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм, его дополнят 1/1,65" ширик f/2.0 (14 мм) и 1/2,9" телевизор f/ 2.2 (70/105 мм). Есть поддержка записи видео в 4К@60fps и 4К@120fps. Селфи камера - 1/2,9", 23 мм.

В настоящее время важным вопросом без ответа остается цена. если она будет конкурентоспособной, то Sony сможет отыграть несколько позиций во флагманской гонке.

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Источник: twitter