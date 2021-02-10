Революция в дисплеях уже на пороге, AUO начнет массовое производство дисплеев MicroLED

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Тайваньская компания AUO начнет массовое производство дисплеев MicroLED

Думаю многие из вас слышали об совершенно новой технологии в производстве дисплеев под названием MicroLED. И не смотря на схожее название с miniLED, AMOLED и всеми другими LED это действительно прорывная технология. В двух словах могу сказать, что основным отличием от сегодняшней OLED является то, что в ней используются неорганические светодиоды вместо органических. Это дает защиту от выгорания, меньшую толщину, энергоэффективность и в разы большую яркость. Сейчас у технологии есть два основных недостатка, это высокая цена и достаточно высокий процент брака.

Но эта беда сопутствует всем новым технологиям и сейчас поступила очень хорошая новость из Тайваня, которая должна значительно изменить текущее положение дел. AUO, ведущий поставщик технологий отображения, добился значительных успехов в разработке дисплеев нового поколения. В ходе недавнего объявления глава AUO Peng Shuanglang сообщил, что в этом году компания начнет массовое производство дисплеев MicroLED и планирует интегрировать их в носимые устройства. Мини-светодиодная подсветка, которая уже является стандартом для высококачественных телевизоров и широко используется в играх и автомобильных панелях, также ощутила всплеск популярности.

Одной из ключевых проблем в производстве дисплеев MicroLED является обеспечение согласованного вывода на миллионы отдельных светодиодов. Даже при высокой урожайности некоторые неисправные светодиоды все равно присутствуют на матрице. Чтобы бороться с этим, производителям чипов нужно будет идентифицировать неисправные светодиоды и адаптировать процесс передачи маскировки битых пикселей. Шуанлан отметил, что AUO имеет собственную экологическую цепочку, которая станет ключом для массового производства MicroLED, и делает возможным производство коммерчески жизнеспособных продуктов.

Кроме носимых устройств, AUO планирует в будущем интегрировать технологию MicroLED в телевизоры и автомобили. Шуанлан подчеркнул, что спрос на разумные ветровые стекла в автомобилях особенно высок, особенно учитывая тенденцию к автоматизации и интеллекту. AUO также продемонстрировала прозрачные дисплеи MicroLED, которые можно наклеить на лобовое или боковое окно автомобиля. Дисплеи обладают высокой яркостью и высокой проникающей способностью, что делает их привлекательным вариантом для окон самоуправляемых автомобилей в будущем. Благодаря своим инновационным технологиям отражения и стратегическим партнерствам, AUO готова оставаться лидером отрасли на долгие годы.

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Источник: gizmochina