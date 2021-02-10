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Революционные Galaxy S24, смартфон с автономностью 40 лет и новая серия Realme Note – смерть для Redmi Note?

21.01.2024 158 0

﻿﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Главной темой недели, конечно, стал анонс новой линейки Galaxy S24. Обновленный дизайн с плоскими гранями, титановая версия Ultra и множество ИИ фишек, заполонивших инфопространство всех новостных изданий. В целом, любителей железок сильно не порадовали, но смартфоны чувствуются действительно чем-то свежим и новым, несмотря на почти тот же дизайн.

Galaxy S24

Компания Xiaomi решила не отдавать все лавры корейцам и совершила большой глобальный анонс линейки Redmi Note. Три представителя линейки мы уже видели на китайской презентации, но нам показали и две новинки с приставкой 4G в названии. Основной наклон делался на камерах, облике и дисплеях, процессоры в новинках при этом звезд с неба не хватают.

Redmi note 13 4G

Realme также решила внедрить линейку Note в свой перечень устройств, однако первые ее представители оказались слишком бюджетными, поэтому ждем чего-то серьезнее. Китайцы продемонстрировали прототип вечного аккумулятора, который может работать до 40 лет. Может, наконец, смартфоны не нужно будет заряжать каждый день.

Революционные Galaxy S24, смартфон с автономностью 40 лет и новая серия Realme Note – смерть для Redmi Note? – фото 3

Ну и, конечно, не обошлось без новостей из лагеря Apple, игровой индустрии и порции технологической дичи. Обо всем этом и многом другом вы можете посмотреть в нашем еженедельном новостном дайджесте:

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 21.01.2024
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Революционные Galaxy S24, смартфон с автономностью 40 лет и новая серия Realme Note – смерть для Redmi Note?