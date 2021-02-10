Революционные Galaxy S24, смартфон с автономностью 40 лет и новая серия Realme Note – смерть для Redmi Note?

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﻿﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Главной темой недели, конечно, стал анонс новой линейки Galaxy S24. Обновленный дизайн с плоскими гранями, титановая версия Ultra и множество ИИ фишек, заполонивших инфопространство всех новостных изданий. В целом, любителей железок сильно не порадовали, но смартфоны чувствуются действительно чем-то свежим и новым, несмотря на почти тот же дизайн.

Компания Xiaomi решила не отдавать все лавры корейцам и совершила большой глобальный анонс линейки Redmi Note. Три представителя линейки мы уже видели на китайской презентации, но нам показали и две новинки с приставкой 4G в названии. Основной наклон делался на камерах, облике и дисплеях, процессоры в новинках при этом звезд с неба не хватают.

Realme также решила внедрить линейку Note в свой перечень устройств, однако первые ее представители оказались слишком бюджетными, поэтому ждем чего-то серьезнее. Китайцы продемонстрировали прототип вечного аккумулятора, который может работать до 40 лет. Может, наконец, смартфоны не нужно будет заряжать каждый день.

Ну и, конечно, не обошлось без новостей из лагеря Apple, игровой индустрии и порции технологической дичи. Обо всем этом и многом другом вы можете посмотреть в нашем еженедельном новостном дайджесте: