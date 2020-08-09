Рейтинг оптимальных смартфонов по соотношению производительность/цена

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Какие смартфоны стоят своих денег? Какие модели стоит брать, если вы хотите универсальный аппарат, который предлагает максимум возможного за свой прайс? Ответить на эти вопросы попытался бенчмарк AnTuTu, составивший рейтинг лучших по соотношению цена/производительность. Сам табель рангов ориентирован, прежде всего, на рынок Китая и в его основу легла статистика продаж, а также отзывы пользователей.

Определять лучших было решено в разных ценовых категориях. Так, среди устройств с ценой до $215 самым-самым стал Redmi Note 8 Pro в версии с 6/64 Гб памяти. В тройку лидеров также попали Honor 9X с 6/64 Гб и Redmi 9 с 4/64 Гб.

Для тех, кто готов потратить на покупку смартфона более $215, но не свыше $290, лучшим выбором может стать Redmi 10X 5G с 6/64 Гб памяти. Хорошим вариантом может стать Redmi K30 5G и Honor 20 Pro, занявшие второе и третье место в рейтинге.

Тройка лидеров в сегменте от $290 до $430 включает в себя iQOO Z1 с 6/128 Гб памяти, Redmi K30 Pro 5G с 8/128 Гб и iQOO Neo 3 с 6/128 Гб. Самым оптимальным выбором по соотношению цена/производительность в нише от $430 до $645 признан Redmi K30 Pro с 8/128 Гб памяти на борту. Вторую и третью позицию заняли iQOO 3 (8/128 Гб) и Black Shark 3 (8/128 Гб).

Если говорить о флагманских моделях, чей ценник перешагнул отметку $645, то здесь лучшим стал Xiaomi Mi 10 Pro с 8/256 Гб памяти. На втором месте оказался Oppo Find X2 с 8/128 Гб и замкнул тройку Vivo X50 Pro+ с аналогичным объемом памяти.

Источник: antutu