Рейтинг: самые мощные смартфоны июня 2021 года

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Бенчмарк AnTuTu назвал самые мощные мобильники на глобальном рынке

Один из самых популярных бенчмарков AnTuTu составил очередной рейтинг самых мощных смартфонов под управлением ОС Android. На этот раз по итогам июня и табель рангов актуален для мирового рынка мобильных устройств. Ранжировали лучших по итогам испытаний в новой версии синтетического теста v9.

Уже по традиции самых производительных определяли в топовом и среднем сегментах. Лидером среди флагманов стал игрофон Nubia Red Magic 6 с результатом 842 168 «попугаев». На вторую строчку поставили еще один геймерский мобильник Asus ROG Phone 5, отставший от лидера на 26,5 тысяч баллов. Бронзу взял iQOO 7, который всего на 300 очков отстал от флагмана Asus.

Четвертое и пятое место смогли занять realme GT и Xiaomi Mi 11 Ultra, оставившие позади такие смартфоны как OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Xiaomi Mi 11i и Redmi K40 Pro. Думаю, что мало кого удивил тот факт, что весь топ-10 самых производительных флагманов заняли модели с процессором Snapdragon 888. До момента выхода смартфонов с Snapdragon 888+ каких-то серьезных перестановок в рейтинге AnTuTu ждать не стоит.

Достаточно интересной на этот раз получилась десятка самых производительных устройств в среднем классе. На вершину взошел Xiaomi Mi 11 Lite, обладающий платформой Snapdragon 780G и серьезно оторвавшийся от конкурентов. Его результат 526 282 балла, тогда как идущий вторым Honor 30 с Kirin 985 сумел набрать 454 528 «попугаев». Третью строчку завоевал еще один аппарат с Kirin 985 — Huawei Nova 7.

Четвертым смог стать iQOO Z3, обладающий Snapdragon 768G, а на пятом месте оказался Huawei Nova 7 SE с Kirin 820. С шестого по десятое место заняли: Realme 7 5G, Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Realme Narzo 30 Pro 5G, Oppo Reno5 5G и Realme X7 5G.

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Источник: antutu