Результат коллаборации Qualcomm и Asus: игрофон Snapdragon?

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Странный внешне и мощный внутри смартфон засветился в TENAA

В прошлом году в сети появился слух, что Qualcomm тоже не прочь выйти на рынок смартфонов и готовит свой игрофон, а поможет ей в этом Asus. Но с той поры об устройстве не было никаких утечек и можно было посчитать, что никакой новинки от чипмейкера не будет. Но, похоже, что инсайдеры были правы и игровой «Snapdragon Phone» выйдет. Правда, его нейминг загадка.

Вчера новинка была замечена на сайте китайского сертификационного ведомства TENAA. Визуально смартфон выглядит архаично и как привет из прошлого. Создается впечатление, что корпус выполнен из поликарбоната, на тыльной стороне которого расположился сканер отпечатков пальцев (или что-то другое?) и убого оформленный блок основной камеры. А еще здесь есть логотипы Asus и Snapdragon, где последний смотрится как чужеродное тело на «спинке».

По данным TENAA, смартфон получил AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма и двухэлементный аккумулятор суммарной емкостью 3840 мАч, дисплейный сканер отпечатков пальцев, 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной.

Разрешение фронтальной камеры составило 12-мегапикселей и главный модуль в основной камере на 64 Мп. Руководит работой смартфона операционная система Android 11. Как и надлежит мобильнику для геймеров в качестве аппаратной платформы он получил Snapdragon 888.

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Источник: 91mobiles