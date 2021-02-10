Россия воскресила Жириновского. Стагнация Samsung, Huawei снова в игре! Xiaomi Mix Alpha 2 – конец Apple!

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ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ ЖАРКОЙ ЛЕТНОЙ НЕДЕЛИ

Эта неделя была очень насыщена разнообразными утечками и инсайдами по отношению к будущим смартфонам и не только. Подробная информация о характеристиках Pixel 8 и его старшем брате с приставкой "о".

Два замечательных смартфона от концерна BBK: Realme GT Neo 5 Pro и OnePlus Ace 2 Pro, которые будут обладать невероятными характеристиками по достаточно демократичной цене и будут анонсированы уже в следующем месяце. А в этом месяце мы увидим долгожданное продолжение линейки OnePlus Nord под номером 3, который тоже точно будет достоин вашего внимания.

Компания Huawei имеет шансы вернуться в большую игру и снова навязать упорную борьбу всем лидерам рынка, что нам пойдет только на пользу. Не забыли и о компании Samsung, которая тоже этим летом проведет обширную презентацию и покажет свои обновленные складные смартфоны.

Искусственный интеллект снова удивляет и одновременно пугает нас возможностью заменять людей в разных отраслях, а некоторых людей своими образами даже побуждает подать на себя заявление в суд. Ну и куда же без Илона Маска, едва ли не еженедельно делающего что-то выдающееся либо в хорошем, либо в плохом смысле этого слова, и парочки новостей из болот.

Все это еще немного полезной информации в сегодняшнем выпуске новостей на нашем YouTube канале. Милый вид и мирное небо над головой.