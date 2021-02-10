Роскомнадзор «смилостивился». Тормозить сервисы Google не будут

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Риторика изменилась, от угроз чиновники отказались

В отличие от Twitter, работу которой ранее замедлили на территории России по инициативе Роскомнадзора, применять аналогичную меру воздействия к Google чиновники не планирует. Штрафов вполне будет достаточно, чтобы заставить корпорацию добра пересмотреть свою позицию по части удаления противоправного контента. Такое мнение высказал глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Он уверен, что во всем должен быть баланс. Только если угрозы, исходящие от той или иной социальной сети, будут превалировать над пользой, которую она несет, тогда можно прибегать к более радикальным мерам. На данном этапе, штрафов вполне будет достаточно. По словам Андрея Липова, «наказание рублем» наиболее эффективный инструмент воздействия на компании. За модерацию ответственны конкретные сотрудники и не выполнение ими своих обязанностей, повлекшее финансовые потери, неизменно будет вызывать вопросы у руководства компаний.

Логику Роскомнадзора понять сложно. К чему были все эти угрозы о возможном замедлении трафика? Создается впечатление манипуляций и двойных стандартов в подходе к «нарушителям» или чиновники пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. В марте нынешнего года в России была замедлена работа Twitter по причине не удаления противоправного контента. Т.е. в этом случае они посчитали, что угроза доминирует над пользой. При этом добиться замедления соцсети по «всем фронтам» не удалось. Необходимые технические возможности замедлить трафик есть только у крупных провайдеров и мобильных операторов. Провернуть аналогичный финт с десктопами не удалось.

Роскомнадзор уверял, что «кнут» возымел действие, заставив Twitter удалить почти 91% запрещенного контента к маю. А самое главное, что был создан прецедент и другие компании начали куда охотнее реагировать на требования об удалении запрещенного контента. Правда, не очень понятно, как это соотносится с заявлением Роскомндазора, что Google самый злостный нарушитель, игнорирующий требования ведомства.

Скорее всего, отказ от замедления сервисов Google продиктован тем, что это спровоцирует серьезный сбой в работе Интернета в России. Это приведет к массовому неудовольствию пользователей и весь этот негатив будет обращен, прежде всего, в сторону власти. «Стрелять себе в ногу» российские власти не хотят.

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Источник: interfax﻿