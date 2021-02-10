Раскрытые варианты цвета будущего Nubia Z60 Ultra: свежий взгляд на дизайн

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Свежий взгляд на дизайн

Сегодня Nubia выпустила постеры, на которых изображены цветовые варианты будущей новинки Z60 Ultra. Как видим, Nubia Z60 Ultra будет доступен в трех оттенках: черном, серебристом и синем.

В то время как черные и белые варианты устройства имеют однотонный вид сзади, задняя панель синего варианта имеет узор, похожий на галактику, придающий ему еще большую красоту. Края телефона плоские, а на правой грани можно увидеть регулятор громкости, красную кнопку включения и переключатель уведомлений, похожий на ползунок.

Напомним, смартфон обещал стать свежим взглядом на мир мобильной фотографии. Задняя камера состоит из 50-мегапиксельной основной камеры с поддержкой OIS, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 64-мегапиксельной перископической телефотокамеры с 3-кратным оптическим зумом. Подтверждено, что все три камеры поддерживают оптическую стабилизацию изображения.

Впереди все стандартно для Nubia: полноэкранный дисплей, не имеющий ни одного отверстия или выреза. Сообщается, что Nubia Z60 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

По другим характеристикам, устройство будет поставляться с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ памяти UFS 4.0 и аккумулятором емкостью 6000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 80 Вт.

Источник: nubia